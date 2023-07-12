Автошпионы впервые засняли преемника суперкара Lamborghini Huracan

Автомобильные шпионы впервые засняли разрабатываемую Lamborghini замену суперкару Huracan, которую недавно начали тестировать на общих дорогах. Как сообщает журнал Motor1.ru, вероятно, им удалось заснять прототип с серийным кузовом, а не с муляжом.

Желтые наклейки с надписью «высокое напряжение» обозначают, что этот тестовый автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. Кроме того, создатели попробовали обмануть прохожих, нанеся наклейки фар как на Gallardo. Однако, если присмотреться, то можно увидеть настоящие элементы детали ниже. Также в передний бампер с массивными воздухозаборниками встроены шестиугольные дневные ходовые огни.

Motor1.ru

Еще одна «обманка» находится сзади, где наклеены фонари как на Aventador. Тем не менее, в пленке есть вырезы, которые открывают настоящие задние огни. Массивный диффузор с длинными вертикальными ребрами не обрамлен полноценным бампером, из-за чего можно рассмотреть большие задние шины. Нельзя сказать точно, будет ли так в итоговой версии или же у прототипа не установлены какие-либо детали.