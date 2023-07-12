BMW выпустила «умные» очки для мотоциклистов за 750 долларов

В BMW Motorrad, немецком производителе мотоциклов, подразделении BMW, создали «умные» очки для мотоциклистов, которые в Европе можно будет купить за 690 евро, а в США - примерно за 750 долларов. Об этом сообщает Gizmodo.

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Благодаря очкам ConnectedRide Smartglasses показатели приборной панели появляются в поле зрения мотоциклистов, поэтому им не придется отрывать взгляд от дороги.

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Как отмечает Gizmodo, убедить потребителей в том, что носимые дисплеи полезны не только для игр, было непросто. Но «умные» очки доказали свою полезность для ситуаций, в которых необходимо отслеживать определенные показатели в режиме реального времени, но не получается смотреть на «умные» часы или другой дисплей. К примеру, «умные» очки для плавания позволяют профессиональным пловцам следить за частотой гребков, темпом и временем прохождения круга.

В случае с очками ConnectedRide Smartglasses минимальное количество информации проецируется на правую линзу - она всегда находится в поле зрения водителя, но не отвлекает его и не мешает тому, на что он смотрит.

BMW Motorrad

«Умные» очки связываются с приложением BMW Motorrad Connected через Bluetooth, после чего мотоциклист получает информацию о его скорости, ограничениях по скорости на дороге, а также информацию с GPS-навигатора (по желанию - с данными о перекрестках, расстоянии до следующего поворота и названиями улиц).

«Умные» очки BMW будут доступны в двух размерах, среднем и большом (в зависимости от расстояния между зрачками пользователя), включая адаптер для тех, кто носит линзы. Они позволят пользователю переключаться между тонированными и прозрачными на 85 процентов линзами. В BMW Motorrad утверждают, что благодаря паре широких дужек удалось увеличить время автономной работы очков примерно до десяти часов.

Стоимость очков BMW Motorrad в США составит около 750 долларов, что «определенно не дешево для устройства, которое может случайно слететь с вашего лица, когда вы едете по шоссе со скоростью сто километров в час», отмечает Gizmodo.