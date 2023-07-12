АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на машины с октября
Сообщения о якобы планируемом повышении цен на автомобили Lada с октября не соответствуют действительности. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.
"Компания опровергает эту информацию. Безусловно, курс валют влияет на ценообразование некоторых поставщиков, которые все еще получают часть субкомпонентов или часть сырья из-за границы. Пока невозможно спрогнозировать, когда эта ситуация может оказать влияние на ценообразование автомобилей", - отметил директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.
В настоящее время цены на семейство Lada Granta начинаются от 692 300 рублей. За Lada Vesta просят минимум 1 239 900 рублей. Lada Niva Legend стоит от 821 900 рублей, Niva Travel - от 1 042 900 рублей.