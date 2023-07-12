АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на машины с октября

"Компания опровергает эту информацию. Безусловно, курс валют влияет на ценообразование некоторых поставщиков, которые все еще получают часть субкомпонентов или часть сырья из-за границы. Пока невозможно спрогнозировать, когда эта ситуация может оказать влияние на ценообразование автомобилей", - отметил директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.