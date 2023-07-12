Stellantis будет выпускать чипы для автопрома

Международная группа автомобильных компаний Stellantis объявила о создании совместного предприятия с Hon Hai Technology Group, более известной как Foxconn. Как сообщает SPEEDME.RU, эта компания занимается разработкой, выпуском и реализацией полупроводников для мирового автопрома.

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Новая компания будет называться SiliconAuto. Она займется выпуском полупроводников для управления всеми передовыми функциями современных машин, в том числе электромобилей.