Цех дочернего предприятия КамАЗа может остановиться

Директор по развитию группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ, входит в холдинг КамАЗ) Илья Семенов заявил о сокращении персонала на автозаводах и рисках остановки конвейеров из-за цен автомобилей. Как сообщает РБК, об этом он сказал на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Всего в группу ОАТ, которая является одним из крупнейших производителей автокомпонентов в России, входят девять производств в пяти регионах России. Их основной заказчик — АвтоВАЗ.

Семенов подчеркнул, что предприятиях российского автопрома всегда сокращалось количество персонала, однако в прошлом году сокращения дошли до того, что сейчас производство «не может запуститься».

«Мы работаем буквально из последних сил. Нам реально не хватает тысячи человек. Исходя из тех ставок, тех цен, которые сейчас есть на конвейере, мы не можем производить продукцию», — подчеркнул он.