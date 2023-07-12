«Урал» планирует начать серийное производство арктических автомобилей

Автомобильный завод «Урал» планирует начать серийное производство автомобилей для арктических условий в конце 2025 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев.

«Задача — в конце 2025 года приступить к серийному производству семейства автомобилей "Арктика"», — сказал он.

По словам Яковлева, планируется выпуск трех видов машин — с отдельной кабиной и отдельным кузовом-фургоном, монокорпусом, седельным тягачем и полуприцепом монокорпусным. Данную линейку намерены полностью разработать и сертифицировать к началу 2026 года, отметил он. При этом автомобили с монокорпусом пройдут испытания и сертификацию уже к концу 2024 года.