«Урал» планирует начать серийное производство арктических автомобилей
Автомобильный завод «Урал» планирует начать серийное производство автомобилей для арктических условий в конце 2025 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев.
«Задача — в конце 2025 года приступить к серийному производству семейства автомобилей "Арктика"», — сказал он.
По словам Яковлева, планируется выпуск трех видов машин — с отдельной кабиной и отдельным кузовом-фургоном, монокорпусом, седельным тягачем и полуприцепом монокорпусным. Данную линейку намерены полностью разработать и сертифицировать к началу 2026 года, отметил он. При этом автомобили с монокорпусом пройдут испытания и сертификацию уже к концу 2024 года.
Также Яковлев указал, что в автомобили встроят двойное остекленение, подогреваемые зеркала, USB-зарядки, беспроводные зарядки, дублирование систем отопления — электрической и системы кондиционирования, что позволит осуществлять комфортные перевозки пассажиров на дальние расстояния в сложных климатических условиях. Кроме того «Урал» может менять функционал в машинах в зависимости от запросов заказчиков, заключил гендиректор предприятия.