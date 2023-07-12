Банк России назвал факторы, сдерживающие восстановление автопрома России

В ЦБ назвали сдерживающие факторы восстановления российского автопрома
Ситуация с комплектующими для автомобилей и дефицит персонала - главные сдерживающие факторы восстановления отечественного автопрома. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».
Отмечается, что сегодня отечественные производители автокомпонентов активно наращивают выпуск вслед за растущим объемом заказов со стороны российских производителей автомобилей.
Например, псковский производитель автокомпонентов сообщил, что полностью загрузил имеющиеся мощности на фоне стабильно растущего спроса со стороны отечественных автозаводов и планирует расширить производство в дальнейшем. Калужский производитель электроники для автомобилей работает в три смены ввиду растущего объема заказов, однако еще большему расширению выпуска препятствуют длительные сроки поставок микроэлектроники из Азии.
В тоже время многие представители автопрома из разных регионов сообщают о стабильности налаженных поставок. Но, не исключают, что они в любой момент могут прекратиться. Так, автодилер из Сибири сообщил, что введение вторичных санкций создает временные задержки поставок из-за необходимости перестройки логистики.
Также сразу несколько автозаводов и производителей автокомпонентов из Центральной России, ВолгоВятки и Урала заявили о потребности в сотрудниках разной квалификации, в отдельных случаях недостаток кадров не позволяет предприятиям обработать весь объем поступающих заказов.
В докладе ЦБ также говорится, что сегодня наряду с восстановлением выпуска действующих автозаводов, постепенно вводятся в эксплуатацию производственные мощности, освободившиеся после ухода производителей из недружественных стран. Так, на нескольких крупных производственных площадках в Центральной России и на Северо-Западе, которые простаивали в прошлом году, отечественные автозаводы уже начали выпуск автомобилей на базе китайских моделей под собственными марками. Со временем они планируют не только увеличить темпы сборки, но и повысить локализацию используемых для этого компонентов. В ближайшие месяцы также планируется перезапуск производства на Дальнем Востоке по схожей схеме.