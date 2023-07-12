Банк России назвал факторы, сдерживающие восстановление автопрома России

Ситуация с комплектующими для автомобилей и дефицит персонала - главные сдерживающие факторы восстановления отечественного автопрома. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

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Отмечается, что сегодня отечественные производители автокомпонентов активно наращивают выпуск вслед за растущим объемом заказов со стороны российских производителей автомобилей.

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Например, псковский производитель автокомпонентов сообщил, что полностью загрузил имеющиеся мощности на фоне стабильно растущего спроса со стороны отечественных автозаводов и планирует расширить производство в дальнейшем. Калужский производитель электроники для автомобилей работает в три смены ввиду растущего объема заказов, однако еще большему расширению выпуска препятствуют длительные сроки поставок микроэлектроники из Азии.

В тоже время многие представители автопрома из разных регионов сообщают о стабильности налаженных поставок. Но, не исключают, что они в любой момент могут прекратиться. Так, автодилер из Сибири сообщил, что введение вторичных санкций создает временные задержки поставок из-за необходимости перестройки логистики.

Также сразу несколько автозаводов и производителей автокомпонентов из Центральной России, ВолгоВятки и Урала заявили о потребности в сотрудниках разной квалификации, в отдельных случаях недостаток кадров не позволяет предприятиям обработать весь объем поступающих заказов.