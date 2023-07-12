Набор автозапчастей из страховой корзины за полгода подорожал на 1-9%

Оригинальные запчасти по страховой корзине для отечественных автомобилей с начала года выросли в цене, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на собственное исследование рекомендованных розничных цен на детали.

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«С начала года средние цены на запчасти для российских автомобилей, представленные в таблице, выросли на 1-8,7%, за исключением лобового стекла, средняя цена на которое снизилась на 1%», — отмечается в исследовании.

В страховую корзину входит набор запчастей, необходимых для восстановления автомобиля после ДТП.

По данным НАПИ, сильнее всего в первом полугодии 2023 года подорожали задние крылья. Средняя цена этой детали в июне увеличилась на 8,7%, до 26,2 тыс. рублей по сравнению с показателями января. Подушки безопасности подорожали на 3,8% (до 15,4 тыс. рублей), задние фонари на 3,4% (до 6,3 тыс. рублей).

Цены на задние бамперы выросли в среднем на 2,8% (до 7,9 тыс. рублей), на капоты — на 2,7%. Средняя цена такой детали в июне 2023 года составила 18,3 тыс. рублей против 17,9 тыс. рублей в январе.