BYD представил новый седан, который станет конкурентом Toyota Camry

Автопроизводитель BYD готовится представить на рынке Seal DM-i. Модель оснащается гибридной силовой установкой.

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BYD провел обновление седана Destroyer 07. После модернизации модель сменила наименование - на рынке она будет представлена как Seal DM-i. Концепт-кар демонстрировался в рамках автосалона в Шанхае.

Длина кузова составляет 498 см, а колесная база равна 290 см. Седан получился просторным - пассажирам на заднем ряду хватает места. Экстерьер почти не получил изменений - дизайн сохраняется в концепции предшественника.

Передняя часть кузова напоминает концепт BYD Ocean-X. Здесь представлена зауженная оптика, крупные воздухозаборники. По центру передней панели установлен шильдик с логотипом марки. В задней части предусматриваются выштамповки. Основу изменений составляет техническая часть. В моторной гамме представлено 2 силовые установки - гибридные.

В базовой версии седана предусматривается атмосферный двигатель, производительность которого равна 138 л.с. В максимальной версии используется турбированный мотор. Электродвигатели в разных исполнениях выдают 197 и 217 л.с. Производитель сообщает, что запас хода на полном заряде составляет 200 км.

Вместе с презентацией новинки в компании озвучили и стоимость. Так, модель BYD Seal DM-i в базовой модификации оценивается в 23 500 долларов или 2 126 000 рублей. Приступить к реализации модели на рынке Китая планируют в июле текущего года.