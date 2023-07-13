BYD представил новый седан, который станет конкурентом Toyota Camry

BYD представил новый Seal DM-i, который станет конкурентом Toyota Camry
Автопроизводитель BYD готовится представить на рынке Seal DM-i. Модель оснащается гибридной силовой установкой.
BYD провел обновление седана Destroyer 07. После модернизации модель сменила наименование - на рынке она будет представлена как Seal DM-i. Концепт-кар демонстрировался в рамках автосалона в Шанхае.
Длина кузова составляет 498 см, а колесная база равна 290 см. Седан получился просторным - пассажирам на заднем ряду хватает места. Экстерьер почти не получил изменений - дизайн сохраняется в концепции предшественника.
Передняя часть кузова напоминает концепт BYD Ocean-X. Здесь представлена зауженная оптика, крупные воздухозаборники. По центру передней панели установлен шильдик с логотипом марки. В задней части предусматриваются выштамповки. Основу изменений составляет техническая часть. В моторной гамме представлено 2 силовые установки - гибридные.
В базовой версии седана предусматривается атмосферный двигатель, производительность которого равна 138 л.с. В максимальной версии используется турбированный мотор. Электродвигатели в разных исполнениях выдают 197 и 217 л.с. Производитель сообщает, что запас хода на полном заряде составляет 200 км.
Вместе с презентацией новинки в компании озвучили и стоимость. Так, модель BYD Seal DM-i в базовой модификации оценивается в 23 500 долларов или 2 126 000 рублей. Приступить к реализации модели на рынке Китая планируют в июле текущего года.
BYD Seal DM-i позиционируется в качестве конкурента японского Toyota Camry. Китайский автомобиль заметно дешевле, но не уступает по функционалу и оснащению. Производитель планирует привлечь внимание покупателей после проведенной модернизации седана. Допускается его выход на мировой рынок.