Новый кроссовер Haval Dargo X замечен в КНР

Кроссовер Haval Dargo X раскрыт на свежих снимках. Автомобиль получил измененный дизайн.

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В Китае был замечен обновленный кроссовер Haval Dargo X. Изменения затрагивают не только внешний вид автомобиля. В передней части кузова выделяется решетка радиатора, которая сменила дизайн. Ее оформление напоминает премиальные Land Rover. Фонари в задней части кузова объединены в моноблок, что создает более мощный вид.

Фотошпионам не удалось снять салон автомобиля. Однако уже сейчас известно, что производитель предусмотрел здесь несколько изменений. Так, некоторые решения будут позаимствованы у Haval Big Dog. Есть сведения о технической части обновленного паркетника. Под капотом установят мотор производительностью 238 л.с. Это на 27 л.с. больше, чем в актуальной версии кроссовера.

Высока вероятность, что производитель будет использовать роботизированную коробку передач на 9 ступеней. По предварительным данным, официальная презентация модели на рынке состоится в сентябре текущего года. В рамках презентации производитель обозначит стоимость новинки. В компании не сообщают, будут ли вестись параллельные продажи с кроссовером Dargo X в актуальном исполнении. Обновленная модель может прийти на смену.