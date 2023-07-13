Новый кроссовер Haval Dargo X замечен в КНР

Кроссовер Haval Dargo X раскрыт на свежих снимках. Автомобиль получил измененный дизайн.
В Китае был замечен обновленный кроссовер Haval Dargo X. Изменения затрагивают не только внешний вид автомобиля. В передней части кузова выделяется решетка радиатора, которая сменила дизайн. Ее оформление напоминает премиальные Land Rover. Фонари в задней части кузова объединены в моноблок, что создает более мощный вид.
Фотошпионам не удалось снять салон автомобиля. Однако уже сейчас известно, что производитель предусмотрел здесь несколько изменений. Так, некоторые решения будут позаимствованы у Haval Big Dog. Есть сведения о технической части обновленного паркетника. Под капотом установят мотор производительностью 238 л.с. Это на 27 л.с. больше, чем в актуальной версии кроссовера.
Высока вероятность, что производитель будет использовать роботизированную коробку передач на 9 ступеней. По предварительным данным, официальная презентация модели на рынке состоится в сентябре текущего года. В рамках презентации производитель обозначит стоимость новинки. В компании не сообщают, будут ли вестись параллельные продажи с кроссовером Dargo X в актуальном исполнении. Обновленная модель может прийти на смену.
Первые Dargo X уже начали появляться у дилеров в Китае. Сообщается, что автомобиль получил 18-дюймовые колесные диски. Покупателям на выбор предлагается 3 оттенка кузова - терракотовый, белый и черный. В салоне может использоваться много новых опций. Официальные продажи будут запущены в сентябре. В России пока можно приобрести дореформенный кроссовер. Он предлагается в базовой и внедорожной версии. Стоимость составляет 2 999 000 – 3 549 000 рублей. Обновленный паркетник может появиться в России в 2024 году.