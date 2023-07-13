В Россию привезли экономичные кроссоверы KIA Niro за 4,3 млн рублей

На рынке России появился новый кроссовер KIA Niro. Автомобили поставляются дилерам по схеме параллельного импорта.

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Компания KIA не планировала представлять на рынке России модель Niro. Однако кроссоверы добрались до дилеров, благодаря серым поставкам. В новом поколении модель представили в 2022 году. Именно такую версию можно приобрести в автосалонах в РФ.

У дилеров предлагаются кроссоверы Niro 2023 года выпуска, которые оснащены гибридной трансмиссией типа HEV. На других рынках реализуются версии с подзаряжаемым гибридом PHEV и батарейные BEV. Одна из особенностей корейского паркетника - небольшой расход топлива.

Сообщается, что в смешанном режиме эксплуатации двигатель автомобиля потребляет 4.8 литра топлива на 100 км. Длина кузова составляет 442 см, а колесная база равна 272 см. За движение кроссовера отвечает мотор GDI, рабочий объем которого равен 1.6 литра. Он работает совместно с электродвигателем по циклу Аткинсона.

Вместе с двигателем функционирует роботизированная трансмиссия и система переднего привода. У дилеров новинка предлагается по цене от 4 350 000 рублей.

В отделке салона используются эко-материалы - старые обои и волокна листьев эвкалипта. Интерьер напоминает оформление KIA EV6. Так, производитель предусмотрел объединение экранов мультимедийного комплекса и приборной панели. Климатическое оборудование все еще управляется стандартными физическими кнопками.