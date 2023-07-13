В Россию привезли экономичные кроссоверы KIA Niro за 4,3 млн рублей
На рынке России появился новый кроссовер KIA Niro. Автомобили поставляются дилерам по схеме параллельного импорта.
Компания KIA не планировала представлять на рынке России модель Niro. Однако кроссоверы добрались до дилеров, благодаря серым поставкам. В новом поколении модель представили в 2022 году. Именно такую версию можно приобрести в автосалонах в РФ.
У дилеров предлагаются кроссоверы Niro 2023 года выпуска, которые оснащены гибридной трансмиссией типа HEV. На других рынках реализуются версии с подзаряжаемым гибридом PHEV и батарейные BEV. Одна из особенностей корейского паркетника - небольшой расход топлива.
Сообщается, что в смешанном режиме эксплуатации двигатель автомобиля потребляет 4.8 литра топлива на 100 км. Длина кузова составляет 442 см, а колесная база равна 272 см. За движение кроссовера отвечает мотор GDI, рабочий объем которого равен 1.6 литра. Он работает совместно с электродвигателем по циклу Аткинсона.
Вместе с двигателем функционирует роботизированная трансмиссия и система переднего привода. У дилеров новинка предлагается по цене от 4 350 000 рублей.
В отделке салона используются эко-материалы - старые обои и волокна листьев эвкалипта. Интерьер напоминает оформление KIA EV6. Так, производитель предусмотрел объединение экранов мультимедийного комплекса и приборной панели. Климатическое оборудование все еще управляется стандартными физическими кнопками.
Осенью 2022 года в России уже предлагались кроссоверы KIA Niro. Тогда покупатели могли рассмотреть не только новые, но и подержанные варианты. Стоимость начиналась от 1 700 000 рублей. Автомобили поставлялись в страну по схеме параллельного импорта.