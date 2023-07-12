Названы сдерживающие факторы восстановления российского автопрома

Восстановление отечественного автопрома тормозится рядом факторов, рассказали аналитики Банка России в июльском выпуске доклада «Региональная экономика». Документ опубликован на сайте регулятора.

Специалисты пояснили, что главными сдерживающими факторами являются сложная ситуация с комплектующими для транспортных средств и дефицит квалифицированного персонала.

Согласно данным аналитиков, российские производители автокомпонентов активно наращивают выпуск необходимых деталей и запчастей на фоне растущего объема со стороны отечественных автогигантов.

В частности, полностью загружены мощности псковской производственной площадки, калужского производителя электроники и ряда других компаний.

Представители автопроизводителей сообщают, что что им удалось наладить стабильные поставки. Вместе с тем, отмечают они, не исключается внезапное прекращение поставок со стороны партнеров.