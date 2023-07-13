В России на смену ГИБДД может прийти дорожная полиция

На смену Госавтоинспекции в России может прийти дорожная полиция. На протяжение последних лет многие специалисты утверждали, что ведомству не нужно большого количества сотрудников. Живой ресурс эксперты неоднократно предлагали заменить автоматическими дорожными комплексами, которые гораздо эффективнее распознают нарушения и выносят штрафы. Однако в последнее время из-за напряженной обстановки в стране власти раздумывают над увеличением штата инспекторов.

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Как пишет Quto.ru, несколько лет подряд в России постепенно уменьшали количество сотрудников ГИБДД. Одно из массовых сокращений, которое обернулось скандалом, произошло в конце 2017 года. Тогда в Госдуме заявили, что подобное решение было связано с желанием урезать бюджетные расходы.

В то же время некоторые специалисты считают, что дорожные камеры практически не способны выявлять в транспортном потоке нетрезвых водителей. Инспекторы на постах, напротив, могут проводить оперативные задержания, снижая риск возникновения аварий.

Теперь же, на фоне текущей ситуации в стране, власти рассматривают вопрос об увеличении численности сотрудников. При этом в кулуарах обсуждают идею замены ГИБДД на новое ведомство, которое могут назвать дорожной полицией.