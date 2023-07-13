Компания JAC готовится к презентации премиального минивэна
Компания JAC в скором времени представит новую модель на родном рынке. Ее разработкой занимались совместно с брендом Huawei.
Новый минивэн появится в линейке китайского производителя JAC. Проект по созданию модели потребовал много финансов - специально создавалось совместное предприятие, которое приступит к работе в 2024 году. Новый минивэн получит электрическую силовую установку.
Пока модель обозначена как RuiFeng RF-M. Длина кузова автомобиля составляет 520 см, а колесная база - 310 см. В конструкции не используются стандартные зеркала заднего вида - их место занимают современные камеры. Такая опция была представлена в концепте, но до серийной версии она может не добраться.
В салоне используется четырёхместная компоновка, что указывает на обеспечение высокого уровня комфорта для пассажиров. Известно, что минивэн уже приступил к циклу испытаний - прототипы появляются на дорогах в камуфляже.
Решетка в передней части кузова закрыта, а ходовые огни соединены тонкой светодиодной полосой. Минивэн оборудован сдвижными дверьми. Одна из особенностей модели - наличие системы автопилотирования. Разработкой данной функции занималась компания Huawei. Кроме того, этот бренд отвечает за силовую установку.
К сборке новых минивэнов могут приступить во второй половине текущего года. Высока вероятность, что уже в базовой версии модель будет оцениваться в сумму более 200 000 юаней или 2 500 000 рублей. На рынке Китая минивэн может быть представлен в премиальном сегменте. Новая модель может быть представлена и на глобальном рынке. За реализацию транспортных средств в других странах будет отвечать компания Huawei. Такая особенность может повлечь ограничения на ввоз техники в Россию.