На «Москвиче» рассказали о количестве собранных машин

С момента старта производства осенью 2022 года завод «Москвич» выпустил 11 тыс. автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода.

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Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» началось в ноябре 2022 года, а в декабре на конвейер предприятия встал электрический кроссовер «Москвич 3е». Продажи лифтбэка «Москвич 6» планируется начать в сентябре 2023 года, также запланировано, что во втором полугодии завод начнет сборку среднеразмерного кроссовера.

Под именем «Москвич 3» в Москве выпускают китайский кроссовер Sehol X4 (JAC JS4), который изготавливается методом крупноузловой сборки.