В России разработали новый тип дорожного покрытия

Ученые из Перми создали новый асфальт — и доказали, что он не повредит экологии мест, где его укладывают.

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали и запатентовали дешевый и экологичный асфальтобетон для дорог в регионах, где происходит добыча полезных ископаемых.

Ученые предложили использовать в составе асфальтобетона щебень из гравия (от 31% до 35%), песок из отсевов дробления (от 60% до 65%), буровой шлам (4-9%) и битум (5,4-6,0%). Изучение содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в образцах бурового шлама — отхода нефтедобывающих производств — показало, что его использование серьезно не повредит и не изменит химический состав территории, на которой укладывается дорожное покрытие на протяжении всего его жизненного цикла.

Для производства нового асфальтобетона не требуется менять технологию его изготовления, подчеркивает один из разработчиков, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» ПНИПУ Кирилл Тюрюханов.