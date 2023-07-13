Растаможенные авто помещают на особый контроль

Сотрудники ФТС все чаще фиксируют случаи занижения таможенной стоимости автомобилей при завозе в Россию. Об этом Business FM заявили в самой Федеральной таможенной службе. Взимать недоимку собираются с продавцов в странах импорта ЕЭАС. Может дойти даже до конфискации машины у покупателя, говорят эксперты.

© Михаил Кутузов/ТАСС

Схема занижения таможенной стоимости очень старая, но она заиграла по-новому с появлением параллельного импорта. Точнее, судя по всему, выросла в объемах: о проблеме снова заговорили в Федеральной таможенной службе, не приводя, правда, конкретных данных.

Видео дня

В чем вообще проблема? Схема выглядит так: существует Евразийский экономический союз, куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этих странах можно перегнать автомобиль, указывая любую стоимость машины по счету. К примеру, «Гелендваген» стоимостью в 200 тысяч долларов провести как машину за 20 тысяч. С этой суммы оплатить пониженные таможенные платежи, что и будет нарушением.

Чем дороже машина — тем выгоднее схема. На провозе условного Rolls-Royce за 700 тысяч долларов можно сэкономить под сотню тысяч. Иногда такие вещи проходят, машина эксплуатируется много лет и перепродается. А иногда схема, как сейчас, выявляется. Рискует в итоге владелец, говорит автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская :

«У покупателя в любом случае будут сложности. Ему придется доплачивать таможенную разницу, потому что в основном те продавцы, которые осуществляли такую вот недобросовестную продажу, прекрасно знали, что делали. Это в основном позволяют себе продавцы, которые исчезают в дальнейшем. То есть крупные дилерские центры или торговые площадки, которые много лет существуют, у которых есть имя, есть лицо, так делать не будут. А далее, если у вас аннулировали учет, вам нужно найти, кто вам эту машину продал, а купили вы, к примеру, ее по объявлению. Такие машины обычно продаются немного дешевле среднерыночной цены, и на это ведутся люди — вот они и имеют эту проблему».

Ничего не подозревающий покупатель машины получает на «Госуслугах» письмо, где сказано, что у него аннулирован ПТС. Владелец, если может, доплачивает пошлину и может ездить дальше. Если не платит — может быть даже конфискация авто. Одно дело, когда человек сам ввозил машину и шел на махинацию, для него это сюрпризом не будет. Другое дело, когда доверился сомнительному продавцу и ему продали автомобиль под видом полностью растаможенного.

Сами условия членства стран в ЕАЭС подталкивают к такого рода мошенничеству. В каждой стране союза есть несколько разных льготных программ растаможивания. Возникает ситуация, когда проще в условной Киргизии переоформить автомобиль на местного жителя по сниженной стоимости, а потом завезти в Россию. Доходит до того, что иномарка с пробегом в 50 километров по пути в Россию может сменить несколько владельцев. Уследить за всем крайне сложно: из Германии машина едет в Эмираты, оттуда в Киргизию, потом в Казахстан и, наконец, в Россию — и везде меняет владельца, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто :

«Схемы такие были и будут, наверное. Они возникают все время, потому что в разных странах существуют льготные варианты растаможки. Наши коммерсанты пытались каким-то образом сделать цены доступными. Часто машины проводят по подобным схемам. И в Казахстане была такая схема. Как правило, действует до какого-нибудь скандала, когда очередной канал закрывают — тогда ищут новый. Не советую связываться с параллельным импортом, если только вы не покупаете автомобиль у проверенного дилера и дилер берет на себя ответственность».