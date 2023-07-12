Россия пообещала ответить на конфискацию автомобилей россиян властями ФРГ

На конфискацию автомобилей с российскими номерами в Германии уже пожаловались несколько человек. Как объяснила таможня ФРГ, при въезде россиян в Германию на личном автомобиле машину могут арестовать. Мера действует в рамках запрета на ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз в соответствии со статьей 3i Регламента 833/2014. Ввоз фактически касается любого перемещения товаров даже в личных целях. В частности, запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.