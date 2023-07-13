Changan на рынке РФ обошел Kia

По итогам июня Changan впервые вошел в пятерку лидеров на российском авторынке, вытеснив Kia. При этом китайская марка стала рекордсменом по темпам роста продаж.

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Так, в прошлом месяце было реализовано около 3,5 тыс. автомобилей Changan против 161 машины годом ранее, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Между тем, на сегодняшний день марка почти вдвое отстает по объему продаж от ближайшего конкурента в лице Geely.

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По словам руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, рост продаж бренда Changan вызван тем, что компания активно расширяет российскую линейку, которая до конца года будет представлена 15 моделями. А вот отставание Changan от Geely обусловлено меньшим объемом поставок из-за вопросов логистики, а также меньшей узнаваемостью бренда. В пользу Geely играет еще и фактор локальной сборки в Беларуси.

В свою очередь, руководитель группы развития новых брендов "АвтоСпецЦентр Внуково" Ольга Михайлова ожидает серьезного увеличения реализации Changan во втором полугодии 2023-го, чему будет способствовать комплексный подход дистрибьютера к продажам: расширение дилерской сети, стабилизация поставок автомобилей дилерам, наращивание конкурентоспособного модельного ряда для широкой аудитории, а также правильная ценовая политика.

Действительно, на сегодняшний день Changan является обладателем самого широкого модельного ряда в России, который состоит уже из 13 моделей, относящихся к различным сегментам. Только с начала текущего года у российских дилеров Changan появились лифтбек Uni-V, флагманский кроссовер CS95, купе-кроссоверы CS85 и Uni-T, седаны Alsvin и Eado Plus, а также пикап бизнес-класса Hunter Plus. А недавно Changan представил новый среднеразмерный седан Lamore, который станет уже 14-й моделью в портфеле бренда на российском рынке.

Как отмечает Александр Ковалев, расширение модельного ряда Changan - один из главных факторов роста продаж бренда. Тем не менее большая часть проданных автомобилей придется на текущие бестселлеры - например, кроссовер CS35 Plus. Также основной костяк продаж составят модели Alsvin, CS55 Plus и CS75.

"Модельный ряд Changan обязательно увеличит объем продаж этой марки. Сейчас представлены автомобили на любой вкус и совершенно в разном ценовом диапазоне - от бюджетных моделей, таких как Changan Alsvin и Changan CS35 до премиального сегмента линейки Changan Uni. Также появился новый пикап Changan Hunter Plus, что достаточно эксклюзивно для российского рынка", - комментирует Ольга Михайлова.