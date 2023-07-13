Ford F-150 форсировали до 700 л.с

Ford Performance выпустил силовой комплект для последней модели F-150 Coyote V8. Названый FP700, он может повысить производительность пятилитровой мельницы до уровня спецификации Raptor R, а также внести определенные визуальные улучшения.

Комплект стоит $12 350 и совместим со всеми грузовиками, выпущенными с 2021 по 2023 год, за исключением тех, которые оснащены бортовой системой Pro Power (вспомогательная выработка электроэнергии для дома и бытовой техники). 3,0-литровый нагнетатель Whipple приводит двигатель в движение со штатных 405 л.с. и 556 Нм крутящего момента до 710 л.с крутящего момента. Однако время ускорения остается неизвестным.