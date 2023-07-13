Xiaomi создаст собственный процессор для фирменного электромобиля

Компания Xiaomi готовится ворваться на рынок электромобилей. Для этого она даже разрабатывает собственный процессор и уникальную архитектуру автомобильной системы.

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Xiaomi, известная своими смартфонами, уже давно работает над технологиями электромобилей через своё дочернее предприятие Xiaomi Motors. Свежие утечки сообщают о том, что компания планирует использовать собственные чипы и системы в своих будущих электромобилях.

Xiaomi уже сделала крупные инвестиции в автомобильную отрасль, вкладывая в компании, занимающиеся производством вычислительных чипов для автономного вождения и разработкой аккумуляторных батарей.

Использование собственных процессоров даст корпорации больше контроля над дизайном и характеристиками своих машин.

Более того, инсайдеры отмечают, что планы Xiaomi включают открытие собственных центров доставки, чтобы обеспечить более удобное обслуживание клиентов.