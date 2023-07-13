В Россию привезли новый внедорожник Nissan X-Terra

Один из частников привез в Россию новый внедорожник Nissan X-Terra. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска попросили 5 495 000 рублей.

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В объявлении указывается, что у машины топовое исполнение. "Кожаный салон. Видеорегистратор в зеркале заднего вида. Круговой обзор", - рассказывает об особенностях модели продавец.

X-Terra предназначен для стран Ближнего и Среднего Востока, он создан на базе пикапа Nissan Navara. У него 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 165 лошадиных сил (241 Нм). В паре с агрегатом работает 7-диапазонный "автомат". Привод - полный.

Таким автомобилям положены электронная блокировка заднего дифференциала и также имитация блокировок за счет тормозов, помощники старта в гору и спуска с холма.

Машина вмещает до 7 человек, компоновка салона - трехрядная, по классической схеме 2+3+2. Для задних пассажиров предусмотрен откидной развлекательный дисплей диагональю 11 дюймов.