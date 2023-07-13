На подъезде к Крымскому мосту собралась очередь из 600 авто

Утром 13 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась очередь из более чем 600 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

По данным канала, к 08:00 13 июля в очереди на въезд со стороны Тамани находились 620 авто. Время ожидания составляло около трех часов.

При этом со стороны Керчи затруднений нет.

С начала июля на въезде на Крымский мост собираются многокилометровые пробки. Это связано с началом активного туристического сезона, отменой авиарейсов и усиленными досмотрами, которые проводятся после теракта, совершенного в 2022 году. Утром 3 июля длина пробки достигла 13 километров.

Президент РФ Владимир Путин обсудил очереди на подъезде к Крымскому мосту на совещании с членами правительства.