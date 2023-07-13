Toyota Supra GRMN получит мощный мотор от BMW M4 CSL и может дебютировать уже в 2023 году
Уже на протяжении нескольких лет в автомобильных кругах ходят слухи о появлении мощного варианта Toyota GR Supra. Как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, японская компания, учитывая общие основы Toyota GR Supra и BMW Z4, может снабдить спортивную версию модели большей производительностью.
В первую очередь это возможно сделать путем установления силовых агрегатов подразделения BMW M. Если же вести речь о настройке шасси, то здесь может пригодиться опыт специалистов из Gazoo Racing.
По данным японского журнала Best Car Web, дебют GRMN Supra может состояться уже будущей осенью. Нужно напомнить, что 5-е по счету поколение Toyota Supra было в первый раз представлено еще в 2019-ом году.