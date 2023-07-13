Стало известно, сколько россиян не имеют автомобиля

Сегодня только у трети россиян старше 18 лет нет машины, следует из совместного исследования платформ "Авито Работа" и "Авито Авто" (есть в распоряжении "РГ").

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Отмечается, что среди городов-миллионников лидером по автомобилизации стал Челябинск. В этом городе машины нет у 21% опрошенных. Москва оказалась на третьем месте после Казани. В белокаменной пользуются исключительно общественным транспортом 28% жителей. Эксперты считают, что скорее всего, это связано с высоким уровнем развития общественного транспорта в столице, а также большими расходами на эксплуатацию авто, включая платные парковки.

Как выяснилось, в среднем свой первый автомобиль россияне приобретают в возрасте от 25 до 43 лет. По словам управляющего директора "Авито Работы" Артема Кумпеля, в этом возрасте человек уже состоялся как профессионал, завел семью и стал родителем. Работа дает финансовую возможность приобрести автомобиль, а рождение детей делает покупку необходимой. А вот люди в 45 лет и старше чаще задумываются о том, чтобы помочь приобрести автомобиль сыну или дочери, говорит эксперт.

Согласно опросу, поездки по магазинам стали самой частой причиной использования автомобиля. На втором месте - личные дела, на третьем - рабочие. При этом в командировки на личном авто ездят лишь 6% опрошенных.

Кроме того, чаще остальных автомобиль используют те респонденты, в семьях которых доход на одного человека составляет 60 тысяч рублей и более. Среди тех, чей доход составляет 30 тысяч рублей на члена семьи и менее, личным видом транспорта пользуются реже всего.