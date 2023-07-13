Bentley представила реплику самой успешной гоночной машины в истории

Прототип реплики Bentley Speed Six представлен на начавшемся 13 июля Фестивале скорости в Гудвуде. Speed Six — это спортивный вариант автомобиля 6½ Litre, в 1929 и 1930 годах он побеждал в «24 часах Ле-Мана» и считается самой успешной гоночной машиной британской марки. Его реплику собирали по оригинальным чертежам, архивным записям инженеров того времени и с применением технологии 3D-сканирования сохранившихся образцов Speed Six.

© Motor.ru / Bentley Speed Six Continuation

Оригинальный гоночный Bentley Speed Six 30-х годов отличался от модели 6½ Litre укороченной колесной базой, а в движение его приводит форсированный со 180 до 200 лошадиных сил шестицилиндровый рядный двигатель. До наших дней сохранились всего два экземпляра Speed Six — гоночный и дорожный с номером шасси GU409, восстановленный до лемановской спецификации. Специалисты ателье создали 3D-модель Speed Six, а GU409 был взят за референс для настройки шасси и двигателя.

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Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

Bentley

В Гудвуде был представлен прототип для ресурсных и динамических испытаний, а клиентские автомобили, которых будет всего 12 (и все они уже проданы), начнут собирать в октябре после тестов, причем вручную. Все 12 машин будут готовы к 2025 году. По предварительным оценкам, каждая из них обошлась заказчикам примерно в 1,5 миллиона фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 178 миллионов. Однако реальная стоимость не приводится.

Как сообщает пресс-служба Bentley, на постройку реплики ушло 10 месяцев. Для 6,5-литрового мотора изготовили более шести сотен новых деталей и провели камеры на диностенде — оказалось, что на пике он выдает 205 лошадиных сил.