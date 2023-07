Bentley представила реплику самой успешной гоночной машины в истории

Прототип реплики Bentley Speed Six представлен на начавшемся 13 июля Фестивале скорости в Гудвуде. Speed Six — это спортивный вариант автомобиля 6½ Litre, в 1929 и 1930 годах он побеждал в «24 часах Ле-Мана» и считается самой успешной гоночной машиной британской марки. Его реплику собирали по оригинальным чертежам, архивным записям инженеров того времени и с применением технологии 3D-сканирования сохранившихся образцов Speed Six.