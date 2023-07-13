До конца года «Итэлма» выпустит около 200 тысяч блоков отечественных ABS

Появилось видео производства отечественных антиблокировочных систем в Костроме. Им поделился сам изготовитель — научно-производственное предприятие «Итэлма», который поделился подробностями о процессе. Блоки ABS будут устанавливать на все выпускаемые сейчас автомобили АвтоВАЗа, а также других автопроизводителей, с которыми уже ведутся переговоры. До конца года «Итэлма» соберет порядка 200 тысяч блоков, а к 2026 году планирует полностью их локализовать.

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На костромском производстве площадью 750 квадратных метров задействовано 14 роботов, за которыми следят два оператора-человека. Всего создано 70 рабочих мест. Один блок сходит с конвейера всего за 30 секунд. Предельная мощность предприятия — 1 200 000 блоков, но до конца года планируют собрать 200 тысяч.

Изделия пока не локализованы, но такая возможность имеется: их собирают по полной лицензии со всей проектной и технической документацией. Владелец лицензии не уточняется. По данным инсайдеров, пока блоки собирают из китайских деталей.

Вместе с тем «Итэлма» уже работает над импортозамещенным вариантом ABS: в этом году, к примеру, локализуют гидроблока, электронный модуль управления и другие элементы. Процесс обещают завершить в 2026 году.