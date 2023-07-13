38-летний BMW с пробегом 260 км выставлен на продажу за 75 тыс. евро

Австрийский дилер выставил на продажу BMW 3-й серии Е30, который был впервые зарегистрирован в апреле 1985 года. За прошедшие 38 лет на нем почти не ездили, одометр показывает всего 260 километров. Автомобиль можно приобрести за 74 990 евро. Почти за такую же цену можно купить M340i xDrive 2023.

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Выставленный на продажу Е30 — это 323i - 3-я серия с 2,3-литровым двигателем. Производительность шестицилиндрового двигателя M20 - 148 л.с. и 205 Нм крутящего момента, с пятиступенчатой механическуой коробкой передач. В характеристиках автомобиля подчеркивается, что спортивный седан находится в полностью оригинальном состоянии без каких-либо признаков ржавчины.