Модернизированная Honda CR-V появится в продаже осенью

Как сообщает издание SPEEDME.RU , Honda CR-V 2023 появится в продаже в Италии уже этой осенью. Новый японский внедорожник доступен с полностью гибридными двигателями и впервые с бензиновыми подключаемыми гибридами.

Полностью гибридная система Honda e:HEV унаследована от нового Civic и состоит из 2,0-литрового двигателя. В общем новинка имеет мощность 184 л.с. Подключаемый же гибрид e:PHEV имеет ту же мощность и тот же двигатель, однако с помощью аккумулятора емкостью 17,7 кВт/ч он может проехать 82 км только в электрическом режиме.