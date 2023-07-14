Автоэксперт сравнил срок службы европейских и китайских машин

Срок службы европейского автомобиля в среднем отличается от китайских моделей на три года. Об этом НСН сказал директор по развитию Группы компаний Обухов Евгений Завьялов в пресс-центре НСН.

© Александр Кондратюк/РИА «Новости»

«Если вы посмотрите на срок службы любого европейского автомобиля, сильно удивитесь — он 10 лет. Поэтому всего три года разницы с китайскими автомобилями», — отметил эксперт.

По его словам, если автовладелец следит за своей машиной, она не получит критических повреждений и сможет прослужить больше, чем семь лет.

«Можно и Bentley за год привести в такое состояние, что она будет выглядеть хуже, чем китайский пятилетний автомобиль. Здесь все очень сильно зависит от владельца», — заключил Завьялов.