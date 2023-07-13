В России стартовали продажи кроссовера Evolute i-Sky с запасом хода 511 км

Марка Evolute расширяет модельную линейку представленным ещё весной электрическим кроссовером i-Sky: объявлены цены и комплектации.

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Третья модель Evolute на российском рынке представляет из себя переименованный кроссовер Dongfeng Forthing Thunder. Длина автомобиля составляет 4565 мм, размер колёсной базы - 2715 мм. Передняя подвеска - независимая со стойками "МакФерсон", задняя - многорычажка. Клиренс - 175 мм.

Вариантов трансмиссии нет: монопривод, с электромотором мощностью 204 л.с., установленным на передней оси. Крутящий момент составляет 340 Нм. Динамика кроссовера - умеренная: 8,4 секунды - время разгона с места до "сотни", максимальная скорость ограничена 180 км/ч.

Evolute i-Sky оснащён батареей ёмкостью 85,9 кВт·ч, запас хода с которой, уверяют в компании, ссылаясь на испытания по циклу WLTP, составляют 511 км. До 80% в режиме быстрой зарядки аккумулятор заряжается за 45 минут.

Пресс-служба Evolute

Evolute i-Sky предложен в одной комплектации стоимостью 3 990 000 рублей с учётом государственной субсидии на покупку электротранспорта. Напомним, она составляет 25% от стоимости, но не более 625 тысяч рублей.

В составе комплектации значатся: "зимний" пакет, мультимедиа и полностью цифровая приборная панель с экранами 10,25 дюйма, шесть подушек безопасности, система камер кругового обзора, датчики давления в шинах, система мониторинга усталости водителя, ассистент слежения за "мёртвыми" зонами, а также ряд других электронных помощников и систем безопасности, электропривод настроек передних кресел, бесключевой доступ, электропривод крышки багажника, функции массажа и вентиляции водительского кресла.

Начало производства ожидается в ближайшее время, сообщили в пресс-службе компании. Местом сборки будет липецкий завод "Моторинвест".