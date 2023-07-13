Внедорожник Niva Lada Legend подорожал после обновления

Накануне стало известно, что цены на автомобили Lada Niva Legend выросли из-за внедрения дополнительной шумоизоляции.

В зависимости от комплектации, стоимость внедорожника увеличилась на 8-42 тысячи рублей. Так, базовая версия Classic теперь продается по цене 829 900 рублей, вместо предыдущих 821 900 рублей.

Все остальные комплектации подорожали на 42 тысячи рублей. Например, топовая комплектация Black теперь стоит 943 900 рублей, против предыдущих 901 900 рублей.

Пресс-служба «АвтоВАЗа», комментируя повышение цен, заявила, что это связано с введением ряда обновленных комплектаций с улучшенной шумоизоляцией и интерьером. Для таких комплектаций будет разработан отдельный прайс-лист.

Одной из модернизаций, включенных в пакет улучшений Lada Niva Legend, является интегрированная шумоизоляция с ковром пола, новые кожухи арок колес из ворсованного материала, обеспечивающие защиту от шума и повреждений антикоррозийного покрытия. Также была улучшена шумоизоляция моторного щита, обивки порогов и других элементов салона.