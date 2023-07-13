Появились фотографии нового JAC J7, который станет «Москвичом 6»

Появились фотографии китайского лифтбека JAC J7, который станет «Москвичом 6». Снимки, сделанные в Казахстане в местного офиса JAC, публикует портал «Китайские автомобили». В Китае эта модель продается под названием A5 Plus, и она в скором времени должна встать на конвейер завода «Москвич». В Казахстане же сборкой лифтбека занимается предприятие «СарыаркаАвтоПром», причем по объемам производства в стране он уступает только Chevrolet Cobalt.

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JAC A5 Plus, также известный за пределами Китая как J7, модернизировали в июне: на домашнем рынке обновленная модель продается чуть больше месяца и стоит там от 65,8 до 85,8 тысячи юаней (примерно 750-980 тысяч рублей). A5 Plus оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, который может работать как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Параллельно в Китае производится и родственный Sehol Yao (марка Sehol принадлежит JAC).

Китайские автомобили

Китайские автомобили

Что же касается «Москвича 6», то за его основу будет взят Sehol Yao. Ожидается, что «Москвич 6» встанет на конвейер в июле либо в августе, а в продажу поступит во второй половине года.

Всего же «Москвич» намерен выпускать как минимум пять моделей — к нынешним «Москвичу 3» и «Москвичу 3е» присоединятся упомянутый «Москвич 6» и еще несколько вседорожников. Один из них будет носит индекс 2, и это будет модель начального уровня.