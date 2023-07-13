Появились фотографии нового JAC J7, который станет «Москвичом 6»
Появились фотографии китайского лифтбека JAC J7, который станет «Москвичом 6». Снимки, сделанные в Казахстане в местного офиса JAC, публикует портал «Китайские автомобили». В Китае эта модель продается под названием A5 Plus, и она в скором времени должна встать на конвейер завода «Москвич». В Казахстане же сборкой лифтбека занимается предприятие «СарыаркаАвтоПром», причем по объемам производства в стране он уступает только Chevrolet Cobalt.
JAC A5 Plus, также известный за пределами Китая как J7, модернизировали в июне: на домашнем рынке обновленная модель продается чуть больше месяца и стоит там от 65,8 до 85,8 тысячи юаней (примерно 750-980 тысяч рублей). A5 Plus оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, который может работать как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Параллельно в Китае производится и родственный Sehol Yao (марка Sehol принадлежит JAC).
Что же касается «Москвича 6», то за его основу будет взят Sehol Yao. Ожидается, что «Москвич 6» встанет на конвейер в июле либо в августе, а в продажу поступит во второй половине года.
Всего же «Москвич» намерен выпускать как минимум пять моделей — к нынешним «Москвичу 3» и «Москвичу 3е» присоединятся упомянутый «Москвич 6» и еще несколько вседорожников. Один из них будет носит индекс 2, и это будет модель начального уровня.
Ранее она засветилась во время краш-теста на китайском заводе: это был JAC JS3, который президент Татарстана Рустам Минниханов назвал «нашим автомобилем Москвич». Под капотом у такого автомобиля «атмосферник» объемом 1,5 литра мощностью 116 лошадиных сил.