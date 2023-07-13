На российский авторынок вышел кроссовер Geely Galaxy L7

Автодилеры начали продавать в России новые кроссоверы Geely Galaxy L7, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления с автомобилями 2023 года выпуска опубликованы в классифайдах продавцами из Новосибирской области и Республики Татарстан.

Модель Geely Galaxy L7 вышла на китайский рынок в конце мая по цене от 139 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей). У российских дилеров кроссоверы стоят от 3 млн до 3,5 млн рублей. По габаритам модель схожа со Skoda Kodiaq, длина среднеразмерного паркетника составляет 4700 мм при колесной базе 2785 мм.

Машина оснащена гибридной силовой установкой и построена на платформе e-CMA, разработанной Geely совместно со своим шведским активом – Volvo. В движение кроссовер приводит турбомотор 1.5 (163 л.с.), суммарная отдача силовой установки составляет 390 сил. Автомобиль способен преодолеть до 115 км на электротяге, суммарный запас хода составляет почти 1,4 тыс. км.

В салоне установлены три экрана: 10-дюймовая приборная панель, 13-дюймовый экран мультимедиа и 16-дюймовый дисплей для переднего пассажира. В список опций также вошли кресла с подогревом и вентиляцией, аудиосистема с 11 динамиками, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора и прочее.