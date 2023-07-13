Российский офис Mercedes показал новый логотип

В рамках ребрендинга компания АО «МБ РУС», которая раньше работала под названием АО «Мерседес-Бенц РУС», представила новый логотип. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

© АО «МБ РУС»

«Ставка была сделана на лаконичный шрифт в узнаваемых для клиентов и партнеров цветовых решениях», — рассказали в «МБ РУС».

Компания продолжит заниматься брендом Mercedes-Benz и коммерческим транспортом (являясь дистрибьютором техники Forland и фургонов Foton Toano). В будущем «МБ РУС» планирует расширить портфель продуктов и сотрудничать с другими автопроизводителями в легковом сегменте.

Компания продолжит осуществлять продажи, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz через сеть автодилеров. На все автомобили действует федеральная гарантия с возможностью обслуживания у партнеров по России, отметили в компании.