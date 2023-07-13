Genesis запустила в Европе продажи двух версий седана Genesis G90

Genesis запустила продажи двух версий седана Genesis G90 в Европе
Как сообщает SPEEDME.RU, второе поколение G90 от Genesis было привезено в Европу. Этот флагманский седан был представлен в Южной Корее в конце 2021 года, а затем поступил в продажу в США в начале 2022 года.
Недавно состоялся дебют этого корейского люксового автомобиля на Фестивале скорости в Гудвуде. В настоящее время G90 уже доступен для покупки в Германии и Швейцарии, хотя полная информация о модели будет объявлена позже.
Подразделение Hyundai, отвечающее за премиальные автомобили, планирует продавать G90 в Европе с двумя вариантами колесной базы. Короткая база будет предлагаться с четырьмя или пятью местами, а длинная база будет доступна только с четырьмя местами.