Электрокроссовер Renault Scenic почти готов к производству

В плане внешности товарный паркетник многое возьмет от своего предвестника, а вот интерьер наверняка упростят. Мировая премьера намечена на сентябрь.

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Компактвэн Renault Scenic отправили в отставку в прошлом году, но от знакового для европейцев имени марка не отказывается: в том же 2022-м французы представили концептуальный электрический кросс Scenic Vision, пообещав довести его до конвейера. Что ж, свое обещание компания сдержала: презентация товарной версии, чье полное название звучит как Renault Scenic E-Tech electric, состоится на выставке IAA Mobility, которая откроется в Мюнхене в начале сентября. Скрасить ожидание должно помочь разглядывание фирменных снимков замаскированного предсерийного прототипа.

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Внешне конвейерный электрокросс во многом повторит своего предвестника. Так, у Scenic E-Tech окажутся аналогичные силуэт, узкие LED-фары и диодные же «бумеранги» ходовых огней, плюс почти такие же «изломанные» задние фонари. Впрочем, будут и упрощения: вместо камер установят обычные зеркала, появятся центральные стойки, а на дверях – ручки (их сделают выдвижными). Ну и разумеется, в серию не пойдут распахивающиеся против хода движения задние двери.

Размеры кроссовера еще не раскрыты. Длина концепта – 4490 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1590 мм, колесная база – 2835 мм.

Пятиместный интерьер пока не засвечен, но вот он-то точно с шоу-кара не перейдет – у Scenic Vision был слишком футуристичный салон. Скорее всего, внутри паркетник повторит другие последние модели марки (среди них, например кросс-купе Renault Rafale и электрокар Megane E-Tech), то есть ждем объединенные в букву L виртуальную приборку и вертикальный тачскрин мультимедийной системы.

В основу Renault Scenic E-Tech electric ляжет платформа CMF-EV (на ней же построен Megane E-Tech), так что у кроссовера, вероятно, будет несколько модификаций, отличающихся мощностью и дальнобойностью. «Тележка» предусматривает возможность установки полного привода (по электромотору на каждой оси), но достанется ли такая версия новому Scenic – узнаем уже после премьеры. Напомним, у концепта Scenic Vision еще была водородная установка, однако серийный вариант наверняка окажется «обычным» электрокаром.