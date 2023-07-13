Bosch увеличивает вложения в технологию водородных топливных элементов

Германская компания Bosch, которая занимается в том числе поставками автомобильной электроники, вкладывает около 2,5 миллиардов евро в технологию водородных топливных элементов. Как сообщает издание SPEEDME.RU, инвестиционный период начался в 2021-м и закончится в 2026-м году.

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Представители компании отмечают, что бренд рассчитывает получить от продаж названной технологии к концу нынешнего десятилетия приблизительно 5 миллиардов. Следует отметить, что размер инвестиций был увеличен на 1 миллиард.