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Bosch увеличивает вложения в водород

Германская компания Bosch, которая занимается в том числе поставками автомобильной электроники, вкладывает около 2,5 миллиардов евро в технологию водородных топливных элементов. Как сообщает издание SPEEDME.RU, инвестиционный период начался в 2021-м и закончится в 2026-м году.

Bosch увеличивает вложения в технологию водородных топливных элементов
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Представители компании отмечают, что бренд рассчитывает получить от продаж названной технологии к концу нынешнего десятилетия приблизительно 5 миллиардов. Следует отметить, что размер инвестиций был увеличен на 1 миллиард.

В Bosch планируют, что к 2030-му году каждый 5-й новый грузовик массой в 6 метрических тонн и более будет оснащаться силовыми агрегатами на топливных элементах. Компания уже начала производственный процесс на предприятии в германском Штутгарте-Фейербахе и в китайском Чунцине.