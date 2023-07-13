На дорогах Подмосковья начали устанавливать «берлинские подушки»

Подмосковные дороги обезопасят «берлинским подушками». Это вид искусственной дорожной неровности, которая отличается от стандартного «лежачего полицейского» формой и размером: она представляет собой четырехугольник с выпуклым центром, который располагается на полосе и не занимает всю ширину дороги. Первая «подушка» появилась на бульваре Строителей перед двумя пешеходными переходами в Красногорске, объявил Минтранс Московской области.

© Портал Правительства Московской области

Судя по фотографиям, по указанному адресу разместили три «берлинские подушки». Они сделают трафик более спокойным, а также снизит неудобства пассажиров нескольких автобусов, маршрут которых проходит через эту точку.

Плюс такой неровности в том, что автотранспорт с большей колеей (например, автобус) может проехать по ней только одним колесом или даже пропустить всю «подушку» между колес.

Легковушкам же придется сбрасывать скорость, как перед обычным «лежачим полицейским». Однако и они смогут преодолевать неровность как бы наискосок, что снизит дискомфорт.