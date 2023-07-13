Госдума одобрила законопроект о регулировании деятельности гаражных объединений

"У нас в стране насчитывается более 30 тысяч гаражных объединений, - напомнил Крашенинников. - Мы понимаем, что это сотни тысяч граждан, которые обладают этой собственностью. Но закона нет. И сегодня мы принимаем первый закон, который определит, что такое гараж, какие права есть у собственника, какими могут быть объединения, как они организовываются, как действуют, и как ими управлять, и что делать с общими дорогами, стоянками, общей собственностью".