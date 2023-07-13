Госдума одобрила законопроект о регулировании деятельности гаражных объединений

Госдума одобрила нормы регулирования для владельцев гаражей
Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность гаражных объединений.
Инициатива была внесена в Госдуму главой комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генерального совета "Единой России"Андреем Турчаком.
"У нас в стране насчитывается более 30 тысяч гаражных объединений, - напомнил Крашенинников. - Мы понимаем, что это сотни тысяч граждан, которые обладают этой собственностью. Но закона нет. И сегодня мы принимаем первый закон, который определит, что такое гараж, какие права есть у собственника, какими могут быть объединения, как они организовываются, как действуют, и как ими управлять, и что делать с общими дорогами, стоянками, общей собственностью".
Документ также содержит положение о долевой собственности, устанавливается, "что эта доля переходит при продаже или наследуется вместе с самим объектом недвижимости", - сказал глава комитета.
Кроме того, законопроект конкретизирует положение об общем имуществе в границах территорий гаражного назначения, общем имуществе собственников машиномест и нежилых помещений в гаражном комплексе и управлении таким имуществом.
"Документ получился очень объемным, - указал парламентарий. - Тем самым мы защитим права огромного количества граждан. Закон будет работать вместе с действующей гаражной амнистией, когда все эти объекты можно легализовать в упрощенном порядке, зарегистрировать. Самое главное - он защитит права собственников на эту недвижимость, чтобы бульдозер не подъехал и не сравнял с землей данный объект".
Комментарий
Никита Чаплин, депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"):
- Гаражная амнистия" действует в России с 2021 года, до конца прошлого года уже удалось оформить более 138 тысяч объектов, при этом остается большое количество гаражных объединений, поэтому тема гаражей очень острая. Новый закон уравнивает участников споров и регулирует их отношения: с тех, кто не платит взносы, средства могут взыскать через суд.
Важно, чтобы решение спорных вопросов было исключительно в правовом порядке. То есть мы должны исключить ситуацию, когда недобросовестное правление вдруг перегораживает проезд к гаражу неплательщика. Опять же, и неплательщик будет вынужден заплатить или понести наказание, если счет выставлен законно.
Также закон четко прописывает, что считает общим имуществом, соответственно, на что предусматриваются взносы. "Несправедливых поборов" больше не будет.
В заключении отмечу еще одно важное изменение: раньше соседи по гаражу имели право преимущественной покупки продаваемого гаража. Изменения в законе закрепляют, что теперь владелец волен сам решать, кому продавать свое имущество, как это происходит в СНТ.