Падение продаж внедорожников заставит СП Mitsubishi и GAC урезать расходы

Представители совместного предприятия Mitsubishi Motors и китайской Guangzhou Automobile Group (GAC) сделали важное заявление. Как сообщает SPEEDME.RU, они планируют урезать расходы на персонал.

© Моя Москва.онлайн

Это происходит потому, что компания пытается измениться после резкого падения уровня продаж внедорожников, например Outlander. Как следует из официального заявления GAC, государственный автопроизводитель намерен «оптимизировать» свою занятость.