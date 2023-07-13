Падение продаж внедорожников заставит СП Mitsubishi и GAC урезать расходы

Китайское СП Mitsubishi уменьшит расходы на персонал после падения продаж внедорожников
Представители совместного предприятия Mitsubishi Motors и китайской Guangzhou Automobile Group (GAC) сделали важное заявление. Как сообщает SPEEDME.RU, они планируют урезать расходы на персонал.
Это происходит потому, что компания пытается измениться после резкого падения уровня продаж внедорожников, например Outlander. Как следует из официального заявления GAC, государственный автопроизводитель намерен «оптимизировать» свою занятость.
Это будет сделано для спасения и преобразования предприятия. Сколько именно сотрудников будет уволено, пока не сообщается.