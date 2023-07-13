Tesla начнет продажи детского электроквадроцикла Cyberquad в Китае

Компания Tesla начнет продажи детского электрического квадроцикла Cyberquad в Китае. Об этом она сообщила на своем сайте в четверг.

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Продажи квадроцикла для детей от 8 до 12 лет начнутся 14 июля, приобрести его можно будет за 11,9 тыс. юаней ($1,67 тыс.). Его дизайн был вдохновлен стилистикой электромобиля-пикапа Cybertruck, который производит Tesla. Детский квадроцикл может развивать скорость до 8 км/ч и работать около 1,5 часа без подзарядки. Максимальный вес, который квадроцикл может выдержать, составляет 50 кг.

Как пишет агентство Bloomberg, концепция Cyberquad была впервые представлена а 2019 году и электроквадроцикл уже доступен для покупки в некоторых других странах, в частности в США.