АвтоВАЗ освоил производство сложной детали

АвтоВАЗ организовал собственное производство картера рулевого механизма. На заводе рассказали, что проект был реализован в кратчайшие сроки и с соблюдением предъявляемых требований к качеству детали.

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Специально под проект Lada Vesta в производстве алюминиевого литья освоили новую деталь - картер рулевого механизма.

"Для освоения данной заготовки была организована срочная работа о закупке литейной оснастки. Также было организовано дооснащение машины литья периферийным оборудованием, это автоматический смазчик, термостаты, установка вакуумирования", - рассказала Мария Мясоедова, главный специалист дирекции по технологии силового агрегата и шасси.

От начала работ по проекту до выхода готовой продукции прошло полгода.

Каждая десятая отливка проходит рентген-контроль в лаборатории на предмет качества, предусмотрены периодические проверки с помощью калибров и 3D-машин.

До апреля использовались детали из запаса, затем состоялся переход на изделия собственного производства. На данный момент изготовлено около 25 тысяч единиц продукции.