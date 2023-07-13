Обслуживание китайских автомобилей резко подорожало в 2023 году

Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей китайских марок за 5 месяцев 2023 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сети автосервисов Fit Service, предоставленном «Газете.Ru».