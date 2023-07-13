Обслуживание китайских автомобилей резко подорожало в 2023 году

Ремонт китайских автомобилей подорожал за год на треть
Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей китайских марок за 5 месяцев 2023 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сети автосервисов Fit Service, предоставленном «Газете.Ru».
«За 5 месяцев 2023 года обслуживание китайской машины стоило владельцу в среднем 7,1 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года показатель составил 5,6 тыс. рублей. За год средний чек по китайским автомобилям вырос примерно на 27%, — говорится в исследовании.
В десятку автомобилей, чаще всего приезжающих в автосервисы, входят Lifan X60, Lifan Solano, Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3, Great Wall Hover H5, Haval F7, Geely Atlas, Lifan X50, Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7.
По словам директора Fit Service Татьяны Овчинниковой, качество китайских автомобилей не вызывает нареканий, но есть сложности с подбором автозапчастей.