Rivian пообещал бесплатно заменить дефектные бортовые зарядные устройства

Некоторое время назад владельцы электромобилей Rivian R1T и R1S начали отправлять к компанию множество жалоб. Как сообщает SPEEDME.RU, в процессе использования выяснилось, что клиенты не имеют возможности заряжать свои электрокары дома или в другом месте посредством зарядных устройств уровня 1 и уровня 2.

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К чести компании, представители стартапа оперативно признали наличие проблемы. Оказалось, что дефектные компоненты в бортовых зарядных устройствах были предоставлены сторонним поставщиком.