Rivian пообещал бесплатно заменить дефектные бортовые зарядные устройства

Rivian заменит дефектные бортовые зарядные устройства
Некоторое время назад владельцы электромобилей Rivian R1T и R1S начали отправлять к компанию множество жалоб. Как сообщает SPEEDME.RU, в процессе использования выяснилось, что клиенты не имеют возможности заряжать свои электрокары дома или в другом месте посредством зарядных устройств уровня 1 и уровня 2.
К чести компании, представители стартапа оперативно признали наличие проблемы. Оказалось, что дефектные компоненты в бортовых зарядных устройствах были предоставлены сторонним поставщиком.
В Rivian пообещали всем своим недовольным клиентам бесплатно заменить неисправные детали. Следует отметить, что дефект был выявлен на моделях R1S (на фото) и R1T, которые выпускались с декабря 2022-го по март 2023-го года.