АвтоВАЗ назвал «бредом» информацию об осеннем повышении цен

Компания АвтоВАЗ опровергла повышение цен на весь модельный ряд в октябре 2023 года. О возможном увеличении стоимости автомобилей накануне сообщил telegram-канал Mash, источники которого подтвердили, что отечественная марка повысит цены на машины минимум на десять процентов. Причем подорожание коснется как моделей российского производства, так и китайских автомобилей FAW, которые будут продавать под брендом Lada.

Mash сообщил, что в зависимости от модели, спроса и курса валют стоимость модельного ряда АвтоВАЗа в октябре вырастет минимум на десять процентов. В качестве подтверждения журналисты приводят тот факт, что компания пересчитывает цены на машины раз в квартал.

По данным специалистов, нынешняя стоимость автомобилей сохранится до середины осени. Затем, если рубль не укрепится, повышение цен произойдет на уровне 100 000 – 150 000 рублей. Если верить прогнозу, уже в октябре минимальная стоимость Lada Granta в комплектации «Комфорт» составит 910 000 рублей, а ценник на Lada Vesta вырастет до 1,8 миллиона рублей.

АвтоВАЗ категорически отвергает заявления Mash. В пресс-службе российского автопроизводителя призвали не распространять заведомо ложную информацию, а также заявили, что слухи являются «полным бредом и фантазиями».