В дептрансе рассказали, что означает новая синяя разметка на дорогах Москвы

Синяя прерывистая разметка на дорогах означает, в частности, зону платной парковки. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

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Новые цвета разметки появились в Правилах дорожного движения 1 марта этого года, говорится в сообщении. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что синие линии нанесут на 84 улицах.

"Так водители смогут без лишней путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади", - отмечает дептранс.

Синяя разметка появится в ЦАО по 54 адресам, в ВАО - по 25 адресам, в ЮАО - на Братеевской улице и Даниловском Валу, еще по двум адресам в СВАО - на улице Добролюбова и Звездном бульваре, а в САО - на улице Бутырской.