В дептрансе рассказали, что означает новая синяя разметка на дорогах Москвы

В дептрансе Москвы рассказали, что означает новая синяя разметка на дорогах
Синяя прерывистая разметка на дорогах означает, в частности, зону платной парковки. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
Новые цвета разметки появились в Правилах дорожного движения 1 марта этого года, говорится в сообщении. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что синие линии нанесут на 84 улицах.
"Так водители смогут без лишней путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади", - отмечает дептранс.
Синяя разметка появится в ЦАО по 54 адресам, в ВАО - по 25 адресам, в ЮАО - на Братеевской улице и Даниловском Валу, еще по двум адресам в СВАО - на улице Добролюбова и Звездном бульваре, а в САО - на улице Бутырской.
"В этом году мы обозначим платную парковку синим пунктиром для удобства водителей. Такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем улучшать условия дорожного движения в городе", - сказал Ликсутов.