В Подмосковье начали устанавливать «берлинские подушки»

Этот вид искусственной неровности выполняется в виде четырехугольника с выпуклым центром. Она располагается по середине полосы, не занимая всю длину проезжей части — края остаются свободными для проезда.

Преимущество «берлинской подушки» в том, что крупный медленный транспорт, вроде автобусов и троллейбусов, могут проехать по ней лишь одним колесом или вовсе пропустив ее между колеей. В результате повышается комфорт пассажиров в транспорте — они не чувствуют удара о преграду. Легковым автомобилям с меньшим расстоянием между колесами по-прежнему придется тормозить перед неровностью, однако они также могут проезжать по ней одним колесом, снижая силу удара.