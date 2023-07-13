В Подмосковье начали устанавливать «берлинские подушки»

На дорогах Подмосковья начали устанавливать «берлинские подушки»
На дорогах Подмосковья начали устанавливать «берлинские подушки», которые являются альтернативой привычным «лежачим полицейским». Как сообщает пресс-служба Минтранса Московской области, конструкции разместили перед двумя пешеходными переходами на бульваре Строителей в Красногорске.
Этот вид искусственной неровности выполняется в виде четырехугольника с выпуклым центром. Она располагается по середине полосы, не занимая всю длину проезжей части — края остаются свободными для проезда.
Преимущество «берлинской подушки» в том, что крупный медленный транспорт, вроде автобусов и троллейбусов, могут проехать по ней лишь одним колесом или вовсе пропустив ее между колеей. В результате повышается комфорт пассажиров в транспорте — они не чувствуют удара о преграду. Легковым автомобилям с меньшим расстоянием между колесами по-прежнему придется тормозить перед неровностью, однако они также могут проезжать по ней одним колесом, снижая силу удара.
Установку неровностей на бульваре Строителей объяснили интенсивным пешеходным трафиком — на улице расположены как жилая зона, так и бизнес и торговые центры. В ведомстве считают, что «подушки» замедлят скорость движения автомобилей, не создав неудобств общественному транспорту.