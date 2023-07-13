Chery запустила производство нового кроссовера eQ7

Компания Chery начала выпуск электрических кроссоверов eQ7, продажи автомобилей в Китае стартуют в конце этого года по цене от 150 тыс. юаней (около 1,9 млн рублей). Об этом сообщает портал carnewschina.com.

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Chery eQ7 стала первой моделью, построенной на новой платформе с широким использованием алюминия. Длина кроссовера составляет 4675 мм при колесной базе 2830 мм. Новинка приводится в движение электромотором мощностью 211 л.с., максимальная скорость составляет 180 км/ч. На одном заряде паркетник способен проехать до 512 км.