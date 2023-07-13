В России резко подорожало обслуживание китайских машин
Эксперты сети автосервисов Fit Service подсчитали, что за пять месяцев 2023 года средняя стоимость обслуживания и ремонта китайских машин в России выросла на 27 процентов к январю-маю 2022-го. Об этом сообщает «Газета.ру».
В Fit Service рассказали, что в январе-мае 2023-го средняя цена обслуживания китайского авто составляла 7,1 тысячи рублей. В течение такого же периода 2022 года обслуживание обходилось в 5,6 тысячи.
Чаще всего на обслуживание и ремонт в сервисы привозили Lifan X60, Lifan Solano, Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3, Great Wall Hover H5, Haval F7, Geely Atlas, Lifan X50, Chery Tiggo 7 и Geely Emgrand X7.
Глава Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что претензий к качеству китайских машин нет, но возникают проблемы с подбором запчастей.
Аналитики «Открытие авто» ранее выяснили, что в 2022 году в России открылось более 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.
Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занял Exeed (48 новых точек), за ним следовали Omoda (47 точек) и сама Chery (42).