В России резко подорожало обслуживание китайских машин

Эксперты сети автосервисов Fit Service подсчитали, что за пять месяцев 2023 года средняя стоимость обслуживания и ремонта китайских машин в России выросла на 27 процентов к январю-маю 2022-го. Об этом сообщает «Газета.ру».

В Fit Service рассказали, что в январе-мае 2023-го средняя цена обслуживания китайского авто составляла 7,1 тысячи рублей. В течение такого же периода 2022 года обслуживание обходилось в 5,6 тысячи.

Глава Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что претензий к качеству китайских машин нет, но возникают проблемы с подбором запчастей.

Аналитики «Открытие авто» ранее выяснили, что в 2022 году в России открылось более 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.